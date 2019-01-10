Жительница Барнаула оказалась в больнице после падения плитки со стены многоэтажки

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Облицовочная плитка обрушилась со стены многоэтажного дома в Барнауле, в результате с травмами в больницу доставлена местная жительница, сообщает пресс-центр следственного управления СКР по Алтайскому краю в четверг.

"По данным следствия, 52-летняя жительница вышла из салона красоты, расположенного в многоэтажном жилом доме. После того, как женщина стала спускаться со ступеней, ей на голову со стены восьмого этажа упала облицовочная керамическая плитка. С открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга потерпевшая доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Им предстоит установить, есть ли в действиях сотрудников управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом, признаки преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).