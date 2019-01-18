Власти опровергли сообщения об угрозе обрушения фасадной плитки с дома на севере Москвы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Информация об угрозе обрушения облицовочной плитки жилого дома в 4-м Вятском переулке, опубликованная в СМИ, не соответствует действительности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Северного административного округа.

"Сегодня по адресу: 4-й Вятский пер., д.37 в результате осмотра сотрудниками управы было обнаружено смещение фрагмента (20х30 см) облицовочного покрытия фасада дома. Угрозы обрушения не было", - рассказал представитель префектуры.

Он уточнил, что в настоящее время завершаются работы по приведению фасада дома в надлежащее техническое состояние.

"Работы завершатся в кратчайшие сроки", - заверили в префектуре.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на очевидцев, что в 4-м Вятском переулке существует угроза обрушения плитки, а к месту предполагаемого ЧП приехали сотрудники МЧС и полицейские.