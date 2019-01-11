Вячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернется

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Интерфаксу" заявил, что ситуацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не следует воспринимать узко - как нарушение прав российской делегации в этой международной структуре. По его словам, речь идет о нарушении и прав народа России в Совете Европы. И Москва с этим мириться не будет, предупредил спикер. Политик сообщил, что российские парламентарии поедут в Страсбург только в том случае, если вопрос решится кардинально и равенство прав национальных делегаций будет защищено. Он обратил внимание на то, что неперечисление Россией взноса в бюджет Совета Европы неизбежно ставит вопрос о членстве в этой организации.

- Вячеслав Викторович, 21 января открывается зимняя сессия ПАСЕ. Как сообщалось, в Госдуму от Генерального секретаря Ассамблеи Войцеха Савицкого поступило предложение сформировать делегацию, то есть, по сути, вернуться к работе в этой организации. Известно, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев 14 января проведут консультации в Женеве с руководством ПАСЕ. Видимо, об условиях возвращения России в Страсбург. Однако в Думе, как я понимаю, не верят, что ПАСЕ откажется сейчас от санкций в отношении делегации РФ и вернет ей право участвовать в голосовании. Если так оно и будет, то есть нашей делегации права не вернут (а это также возможность состоять в руководящих органах Ассамблеи и участвовать в ее мониторинговых миссиях), очевидно, делегация РФ работу в ПАСЕ не возобновит. Станет ли это сигналом руководству страны, что России нечего делать в Совете Европы при таком раскладе?

- Давайте исходить из того, что сегодня все зависит от позиции ПАСЕ, насколько она окажется здравой. В ПАСЕ представлены 47 парламентов стран-участниц СЕ, и ситуация, с которой столкнулась российская делегация, касается не только России. Она касается всех, так как не сегодня, так завтра какую-то другую национальную делегацию решат ограничить в правах, лишить по тем или иным причинам права голоса.

И как это соотносится с тем, что все должны руководствоваться законом, и только законом? Как при возможности принятия таких сомнительных решений можно обеспечивать верховенство Устава СЕ, который прямо говорит о равных правах всех 47 стран участниц?

Если говорить о принципах парламентаризма - основе, на которой базируется работа ПАСЕ, это значит, что у всех есть равные права на возможность дискуссии, обсуждение, влияние на итоговое решение. И, конечно, безусловно, это предполагает право не только высказывать свою точку зрения, но и отражать ее при голосовании.

- То есть, лишение этого права ...

- ...нарушает права народа России. И, соответственно, правила работы любой парламентской структуры. Ну и, конечно, ставит в неравное положение страны, которые участвуют в СЕ.

Мы считаем, что такое отношение к правам национальных делегаций, к странам просто неприемлемо.

- Ни о каких "компромиссных" вариант речи нет и вы жестко ставите вопрос: в регламент ПАСЕ должны быть внесены изменения, которые не позволят ограничивать права делегаций?

- Если ПАСЕ, страны-участники приведут регламент в соответствие с Уставом СЕ, если они исключат эту норму, которая может быть отнесена лишь к диктаторским режимам, тогда можно будет говорить о том, что в Парламентской Ассамблее каждый имеет право голоса, может заявлять позицию на равных с другими участниками. А дальше уже право большинства - поддерживать эту позицию или нет.

- И все же: если ПАСЕ не будет менять свой регламент, то есть откажется от ваших предложений?

- Тогда, конечно, нам нет смысла участвовать в ПАСЕ. Более того, платить за это. Мы ведь одни из основных плательщиков СЕ, а ПАСЕ - это ее институт. Так же, как и институт исполнительной структуры - Кабинет министров СЕ.

Но мы хотим подчеркнуть, что у представительного института особая значимость, так как он объединяет в себе представителей парламентов 47 стран. И, к сожалению, сегодня именно этот институт болен. И эта болезнь под названием "атавизм диктаторских режимов" настолько серьезна, что одними "припарками" ее не излечить. Больной не выздоровеет, если он сам этого не хочет. Поэтому, мы считаем, необходимо, в первую очередь, чтобы было желание самих участников - представителей стран, которые входят в состав СЕ, избавиться от этой болезни.

- А если не избавятся, и "здоровье" будет без улучшений, то - что?

- Если не избавятся, значит, будут терять участников, страны.

- То есть, вы не исключаете, что и другие страны могут последовать примеру России и отказаться от работы в ПАСЕ?

- Смотрите, не только Россия критикует ситуацию, сложившуюся в ПАСЕ. И Турция, и Азербайджан. Мы с нашими коллегами, когда обсуждаем этот вопрос, также слышим, видим недоумение - почему такое происходит? Почему наказывают национальную делегацию, представляющую целую страну и ее граждан?

Здесь есть еще такой момент. Мы в России придаем большое значение ПАСЕ. Такое значение этой структуре в других странах не придают. Потому что те, кто, в большинстве своем, состоят в СЕ, участвуют еще и в Евросоюзе (ЕС), в Европарламенте (ЕП). И избирают депутатов в ЕП. Поэтому у них ЕП первичен. ПАСЕ же, с их точки зрения, вторична. Поэтому и отношение к ней соответствующее. Важно это тоже понимать.

- Судя по всему, шансов договориться со Страсбургом сейчас немного. Как это повлияет на членство России в Совете Европы?

- Конечно, если мы не будем принимать участие в ПАСЕ и не будем выплачивать взнос в бюджет Совета Европы, дальше уже возможны какие-то последствия. Но об этом пускай голова болит у наших коллег из СЕ.

- Говоря о последствиях, вы имеете в виду дальнейшие возможные шаги Москвы именно по членству в СЕ - стоит ли в нем состоять?

- Что касается стоит - не стоит. Когда нас лишили голоса и мы не имеем возможности влиять на принятие решений, платить - точно не надо. А наша страна платит в числе трех других стран самый большой взнос. Это десятки миллионов евро. И это неправильно.

- Мы ведь сейчас ничего не платим в бюджет СЕ?

- Мы не можем платить взнос: если наша стран не участвует в ведущем институте СЕ - представительном институте, за что она будет платить?

- Значит, мы не обеспечиваем и работу кабинета министров, по сути?

- Кабинет министров работает. Это взаимодействие на уровне МИДа, исполнительной власти. Так же, как мы взаимодействуем на уровне национальных парламентов.

Еще раз подчеркну: мы делаем все для того, чтобы диалог продолжить.

Но так как есть радикальные силы и те, кто хотел бы использовать ПАСЕ как политический инструмент, мы считаем сложившуюся ситуацию неприемлемой.

И, конечно же, мы не можем, руководствуясь интересами нашей страны, интересами граждан России, потворствовать им и соглашаться.

Мы отстаиваем позицию России, мы считаем, что в Европе, да и везде, должны с этой позицией считаться, потому что она базируется на принципах международного права, на принципах демократии и основополагающих принципах работы парламентских структур.

- Так можно ли уже сейчас заявить, что Россия окончательно прекращает работу в ПАСЕ? Или пока просто не направляет свою делегацию - в этом году?

- Скорее всего, эти вопросы неправильно вместе поставлены. Потому что, когда мы говорим, что мы не отправляем делегацию, этот вопрос сейчас обсуждается и окончательное решение еще не принято. Будет обсуждаться на следующей неделе, потому что идет диалог и мы не знаем, чем этот диалог завершится. Надеемся, что разум восторжествует.

В случае, если все-таки будет принято решение, что мы не направляем делегацию, конечно, дальше следует неперечисление взноса (в бюджет СЕ). Неперечисление взноса - это, соответственно, уже обсуждение вопроса выхода из Совета Европы.

Послушайте, все должны понимать - либо верховенство закона, права и суверенность государств-участников на равных правах, либо попрание этого права, неравенство субъектов, вмешательство в дела суверенных государств, игнорирование принципов парламентской демократии и основополагающих принципов работы парламентских структур. Второе, мы считаем, недопустимо.

- И следствие?

- Конечно, если только мы не будем услышаны, тогда последует решение и о ненаправлении делегации, и о неперечислении взносов. А уже дальше это тема уже, скорее всего, Совета Европы. Пусть они обсуждают этот вопрос. Для чего они используют эту структуру. Как ширму - для того, чтобы прикрывать изъяны и нарушения закона? Или - как диалоговую площадку, как возможность обсуждать животрепещущие темы, проблемы? Но - уважая друг друга, на равных. В этом главный вопрос.

Давайте мы его отложим на следующую неделю. Потому что сейчас идет диалог. Мы этот диалог завершим, выясним позицию ПАСЕ и потом примем решения.

Но хочу еще раз подчеркнуть: речь идет о праве народа России. И мы не можем допустить, чтобы наш народ был ограничен в правах в рамках Совета Европы. Мы выступаем не за то, чтобы наша делегация какие-то права получила, а за то, чтобы не ограничивали в правах народ России. Это большая разница.