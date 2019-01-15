Володин заявил о важности участия России в СЕ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ценит участие России в Совете Европы.

"Для России важно участвовать в Совете Европы, Россия - неотъемлемая часть большой Европы", - сказал Володин во вторник, принимая в Москве председателя парламента Финляндии Паулу Рисикко.

Она напрямую спросила российского спикера: "Как Вы оцениваете ценность Совета Европы для России?"

Значительная часть беседы была посвящена отношениям России и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в работе которой национальная делегация РФ не принимает участия с 2014 г., так как Ассамблея лишила российских парламентариев ряда основных полномочий, в том числе, права участвовать в голосовании. Санкции были введены за присоединение Крыма к России.

Володин объяснил позицию РФ в этой ситуации и выразил недоумение в связи с тем, что международная парламентская структура лишает национальную делегацию фактически права голоса, что не делает в своем национальном парламенте ни одна страна Европы.

По утверждению Володина, это подавление "инакомыслия" со стороны ПАСЕ, что нарушает все демократические нормы и принципы парламентской деятельности.

Рисикко в свою очередь заявила, что "было бы очень прискорбно, если бы Росссия в дальнейшем перестала быть членом Совета Европы".

По ее словам, это было бы печально и для Европы, и для России. "Финская делегация привержена делать все возможное, чтобы решить посредством дипломатии (эту проблему) и сохранить Россию в Совете Европы", - заявила спикер финского парламента.