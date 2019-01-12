Пожар в многоквартирном доме в Якутске локализован

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спасателям удалось локализовать пожар в многоквартирном доме Якутска, из-за которого пришлось эвакуировать около полусотни человек.

"Пожар локализован. Площадь возгорания составила 600 кв. метров. Жильцы дома размещены у родственников и знакомых", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в Якутске загорелся многоквартирный дом. Погиб один человек. В ликвидации возгорания принимали участие 53 человека и 12 единиц техники.