В МВД по Ингушетии подтвердили факт нападения на полицейских на трассе "Кавказ"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В пресс-службе МВД по Ингушетии в пятницу подтвердили факт обстрела автомашины с полицейскими на федеральной трассе.

"12 января около 18:00 на федеральной автодороге "Кавказ" неустановленными лицами, передвигавшимися, предположительно, на автомашине Lada Granta, совершен обстрел автомобиля, в котором находились четверо сотрудников правоохранительных органов республики и 27-летний житель Назрани", - сказал представитель ведомства.

По его словам, сразу после обстрела злоумышленники скрылись с места происшествия. Пассажиры автомашины с полицейскими получили ранения и были госпитализированы. Ведется розыск преступников.

Собеседник агентства уточнил, что из находившихся в автомобиле пострадали двое полицейских и один гражданский.

Ранее источник сообщал, что покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала Lada Granta, из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата.

В результате случившегося ранения получили трое находившихся в машине. Они помещены в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы в Назрани. Их состояние оценивается как тяжелое.