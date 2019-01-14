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Экс-сотрудник СИЗО получил десять лет за попытку пронести наркотики в изолятор

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Суд во Владивостоке приговорил к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего сотрудника следственного изолятора, который за взятку пытался пронести наркотик в спецучреждение, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Ленинский районный суд Владивостока признал его виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный использованием служебного положения, в крупном размере, и в получение взятки, говорится в сообщении.

Суд установил, что летом 2017 года фигурант занимал должность младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю (ГУФСИН). За взятку в 3 тысячи рублей инспектор попытался пронести в следственный изолятор Владивостока наркотик для арестанта, однако злоумышленника задержали сотрудники оперативного отдела ГУФСИН.

Уголовное дело в отношении передавшего взятку выделено в отдельное производство.

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