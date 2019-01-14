Прокуратура начала проверку обстоятельств доставки живого человека в морг

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку обстоятельств, при которых жительница Амурской области была доставлена живой в морг, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В рамках прокурорской проверки дается оценка работе скорой медицинской помощи, сотрудника МО МВД России "Белогорский", принявшего решение о направлении женщины в морг", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 января врачам Белогорска Амурской области пришлось реанимировать пациента, поступившего из морга.

Жители села Васильевка Белогорского района вызвали сотрудника полиции, после того, как обнаружили родственницу без признаков жизни. Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать машину скорой помощи, как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно.

Женщину направили в морг, сотрудник которого обнаружил, что поступивший "труп" подает признаки жизни. Пациентка была доставлена в реанимацию, однако спустя два часа реанимационных действий скончалась. Предварительная причина смерти - переохлаждение и отравление.

По данному факту управление Следственного комитета РФ по Амурской области начало доследственную проверку.