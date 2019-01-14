В Татарстане задержан телефонный террорист, "заминировавший" три аэропорта Москвы и Госдуму

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Мужчина, сообщивший о якобы минировании московских аэропортов и Госдумы, оказался психически нездоров, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Установлено, что анонимный звонок поступил с телефона на территории Татарстана. Личность звонившего установлена. Им оказался местный житель, мужчина. Он задержан", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, задержанный известен местным правоохранительным органам неадекватным поведением. "Мужчина психически нездоров, состоит на учете, несколько раз проходил лечение в психиатрическом стационаре", - сказал источник.

Ранее неизвестный сообщил правоохранительным органам о якобы минировании трех московских аэропортов - "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково".