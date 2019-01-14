Полиция подтвердила обнаружение лжетеррориста, "заминировавшего" три аэропорта Москвы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полиция установила человека, который, предположительно, заявил об угрозе взрыва в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

Там отметили, что с мужчиной работают сотрудники полиции, проводится проверка.

В пресс-службе сообщили, что в понедельник в дежурную часть УТ МВД России по ЦФО поступила информация о звонке об угрозе минирования аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево". В результате проверки подозрительных предметов в аэропортах не обнаружено.

Ранее в понедельник источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что мужчина, сообщивший о якобы минировании московских аэропортов и Госдумы, звонил с телефона на территории Татарстана. "Личность звонившего установлена. Им оказался местный житель, мужчина. Он задержан", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, задержанный известен местным правоохранительным органам неадекватным поведением. "Мужчина психически нездоров, состоит на учете, несколько раз проходил лечение в психиатрическом стационаре", - сказал источник.

Как сообщалось ранее в понедельник, поступал также звонок об угрозе взрыва в столичном ТЦ "Охотный ряд". По данным информированного источника, из торгового центра были эвакуированы 500 человек.