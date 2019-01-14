Суд в Петербурге отклонил иск УМВД с требованием удалить статью о пытках в полиции

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал УМВД по Центральному району города в иске к члену петербургской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Яне Теплицкой и изданию "Медиазона", в котором заявитель требовал удалить публикации о предполагаемых пытках в 78 отделе полиции, а также возместить ущерб деловой репутации. Об этом сообщил адвокат Иван Павлов, руководитель "Команды 29", которая представляла интересы Теплицкой.

"Это решение повторяет недавнее решение суда по схожему иску МВД к Яне Теплицкой и изданию "Мой район", в котором УМВД пыталось добиться удаления статьи о возможном применении пыток к беременной женщине в 78 отделе полиции", - заявил Павлов.

"Суд вновь защитил права журналистов и членов ОНК. Несмотря на то, что УМВД требовало признать сведения не соответствующими действительности, обстоятельства, указанные в посте Теплицкой и заметке "Медиазоны", в которой он цитировался, подтверждались обращением молодого человека, который рассказал о пытках петербургской ОНК, и материалами служебной проверки", - отметил адвокат.

Иск был подан в мае 2018 года, УМВД требовало признать содержащиеся в публикации сведения не соответствующими действительности, удалить статью и пост в социальных сетях, взыскать с Теплицкой 50 тысяч рублей в качестве компенсации вреда деловой репутации и возместить расходы на оформление протокола осмотра доказательств в размере 9 230 рублей. По делу работала юрист "Команды 29" Дарьяна Грязнова.

Публикация о возможных пытках в 78 отделе полиции Санкт-Петербурга вышла 16 ноября 2017 года, в ней со ссылкой на посты в группах "16% ОНК Санкт-Петербурга" в фейсбуке и "ВКонтакте" говорилось, что содержащийся в СИЗО житель Петербурга пожаловался на пытки. "В обращении к членам ОНК он рассказал, что его задержали по подозрению в обороте наркотиков. В момент задержания ему наступили на голову", говорилось в заметке.

Ранее Приморский суд Санкт-Петербурга отказал УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга в иске к изданию "Мой район" и Теплицкой, в котором УМВД требовало признать опубликованные в статье "Моего района" со ссылкой на Теплицкую сведения о применении к беременной женщине физического воздействия в 78-м отделе полиции. По словам девушки, полицейские оскорбляли ее, не кормили, не выпускали в туалет, применяли физическую силу.