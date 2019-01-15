Ростуризм не поддержал налог на выезд из страны для россиян

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ростуризм не поддержал инициативу представителей общероссийского бизнес-движения АВАНТИ по введению налога на выезд из страны для граждан России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Письмо от ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" по вопросу введения налога на выезд за рубеж в Федеральное агентство по туризму до настоящего времени не поступало. Вместе с тем ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за рубеж. Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами", - сказали в Ростуризме.

В ведомстве отметили, что искусственное ограничение конкуренции с выездными туристскими направлениями можем стать фактором, негативно влияющим на процессы повышения качества туристского сервиса внутри страны, и создать предпосылки для роста цен на продукты внутреннего туризма.

Ранее движение АВАНТИ направило в Госдуму и Ростуризм письмо с предложением ввести для россиян налог в размере 500 рулей за каждый выезд за границу.