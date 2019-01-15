В краснодарской больнице скончался сержант Росгвардии, раненный осенью в перестрелке

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В больнице Краснодара во вторник скончался сотрудник Росгвардии, раненый в результате вооруженного нападения на экипаж вневедомственной охраны, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по краю.

"Младший сержант полиции, 1997 года рождения, получил тяжелое ранение в голову 29 ноября 2018 года. Находился в тяжелом состоянии в больнице, был прооперирован, врачи боролись за его жизнь. Сегодня он скончался в больнице", - говорится в сообщении

В конце ноября возле продовольственного магазина на улице Гагарина в Краснодаре неизвестный открыл огонь из пистолета по патрульной машине вневедомственной охраны Росгвардии. Ответным огнем нападавший был убит.

Сотрудники получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Один из них, прапорщик полиции 1978 года рождения, был госпитализирован с ранением предплечья. Сейчас он продолжает восстанавливаться после ранения.