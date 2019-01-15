Путин заявил о готовности РФ помочь Зимбабве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия готова помочь Зимбабве в реализации программ развития, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Совсем недавно вы одержали убедительную победу на выборах. Народ, ваша страна ожидает эффективной работы, и мы готовы сделать все, что зависит от нас, чтобы сотрудничество между нашими странами пошло на пользу нашим народам, и с тем, чтобы это было значимым, весомым вкладом в реализацию тех планов и программ, которые вы сформулировали", - заявил Путин во вторник на переговорах со своим коллегой из Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Путин впервые встретился с Мнангагвой. Это первый визит действующего президента Зимбабве в РФ.

В последний раз глава Зимбабве приезжал в Россию в мае 2015 года на торжества, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Тогда пост президента Зимбабве занимал Роберт Мугабе.

Мугабе, руководивший Зимбабве 37 лет, подал в отставку в конце ноября 2017 года после того, как контроль над Зимбабве взяли военные.