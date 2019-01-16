Священника из Великих Лук освободили от служения за пьяное ДТП

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук (Псковская область) стал участником аварии, в которой пострадали два человека, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД города.

"12 января около 00.30 мск у дома 28 на улице Фурманова в Великих Луках священнослужитель за рулем автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с Daewoo Nexia. В результате удара пострадали две пассажирки Daewoo, их с места ЧП увезла скорая помощь", - рассказал собеседник агентства.

Там добавили, что экспертиза подтвердила наличие в крови водителя автомобиля Toyota алкоголя - 0,71 промилле.

Как сообщается в указе епископа Великолукского и Невельского Сергия, опубликованном на сайте епархии, заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления, клирик Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки Андрей Парфенов запрещен в служении на время расследования обстоятельств ДТП.

ГИБДД Великих Лук по факту ДТП проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как одна из пострадавших получила серьезные травмы, в настоящее время устанавливается степень тяжести нанесенного вреда.