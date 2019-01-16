На заводе в Ленобласти произошел взрыв

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на заводе, расположенном в Кингисеппе (Ленинградская область), сообщили "Интерфаксу" в администрации Кингисеппского района в среду.

Источник в экстренных службах уточнил "Интерфаксу", что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв м. По его словам, пострадали три человека.

Источник добавил, что за взрывом последовал пожар. "Пока начать разбор завала не удается из-за возгорания", - сказал он.

В пресс-службе правительства Ленинградской области "Интерфаксу" отметили, что уточняют информацию о происшествии.

В свою очередь пользователи соцсетей сообщают, что взрыв произошел на территории ООО "Полипласт Северо-Запад", расположенном в промзоне "Фосфорит" в городе Кингисепп Ленинградской области. Предположительно, речь идет о взрыве газа.