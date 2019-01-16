Утвержден стандарт "Краснодарского чая"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ассоциация чаеводов Краснодарского края утвердила стандарты "Краснодарского чая", сообщил "Интерфаксу" вице-губернатор региона Андрей Коробка.

По его словам, это позволит защитить бренд "Краснодарский чай" от подделки, а также довести до потребителя достоверную информацию о составе продукта. "Это важно с точки зрения защиты "Краснодарского чая" как бренда нашего региона и для развития добросовестной конкуренции. Кроме того, это положительное решение даст дополнительный импульс для развития чайной отрасли, будет стимулировать наших производителей повышать качество своего продукта", - сказал вице-губернатор.

По его словам, в дальнейшем будет прорабатываться вопрос закрепления понятия и стандартов состава краснодарского чая в краевом законе о развитии чаеводства.

Краснодарский край является единственным регионом России, где развивается промышленное чаеводство. В настоящее время общая площадь плантаций составляет 326 га. Выращиванием и переработкой чайного листа в Сочи занимаются семь крупных предприятий, среди которых - ЗАО "Дагомысчай", ОАО "Солохаульский чай", ОАО "Мацестинский чай", ЗАО "Хоста чай", ЗАО "Шапсугский чай", а также фермерские хозяйства.

Как сообщалось, урожай чайного листа в крае в 2018 году составил 508 тонн, снизившись по сравнению с 2017 годом на 8%.

С 2017 года в крае возобновлена государственная поддержка развития чаеводства. В 2019 году она составит 26,6 млн рублей, столько же было направлено и в 2018-м.