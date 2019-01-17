Сахалинские пограничники опровергли сообщения о задержании японских рыбаков у Курил

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пограничное управления ФСБ РФ по Сахалинской области официально опровергло информацию МИД Японии о том, что у Курильских островов 7 января были задержаны японские рыболовные шхуны.

"Из пяти японских судов, осуществлявших промысел в рассматриваемом районе 7 января 2019 года, только шхуна "N18 Касуга Мару" имела нарушения (...) Все необходимые процессуальные действия осуществлены в море без принятия мер по задержанию рыболовной шхуны и ее доставления в порт РФ", - сообщили пограничники.

У капитана японского судна отсутствовало свидетельство на промысел, "предоставляющее в данном случае право на осуществление судном промысловой деятельности". Это, по заявлению сахалинских пограничников, нарушает положение пункта 4 "Меморандума о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море РФ".

Разбирательство проходило в двух милях севернее мыса Ивановский в Кунаширском проливе (территориальное море РФ).

"В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований или условий лицензии на деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ).

Ранее МИД Японии заявил протест в связи с тем, что 7 января пограничная служба ФСБ РФ в районе Южных Курил задержала два японских суда и сопроводила их в порт Южно-Курильска для разбирательства из-за отсутствия у рыбаков разрешительных документов.