В России

Сахалинские пограничники опровергли сообщения о задержании японских рыбаков у Курил

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пограничное управления ФСБ РФ по Сахалинской области официально опровергло информацию МИД Японии о том, что у Курильских островов 7 января были задержаны японские рыболовные шхуны.

"Из пяти японских судов, осуществлявших промысел в рассматриваемом районе 7 января 2019 года, только шхуна "N18 Касуга Мару" имела нарушения (...) Все необходимые процессуальные действия осуществлены в море без принятия мер по задержанию рыболовной шхуны и ее доставления в порт РФ", - сообщили пограничники.

У капитана японского судна отсутствовало свидетельство на промысел, "предоставляющее в данном случае право на осуществление судном промысловой деятельности". Это, по заявлению сахалинских пограничников, нарушает положение пункта 4 "Меморандума о понимании в отношении промысла живых ресурсов японскими рыболовными судами в территориальном море РФ".

Разбирательство проходило в двух милях севернее мыса Ивановский в Кунаширском проливе (территориальное море РФ).

"В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований или условий лицензии на деятельность во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ).

Ранее МИД Японии заявил протест в связи с тем, что 7 января пограничная служба ФСБ РФ в районе Южных Курил задержала два японских суда и сопроводила их в порт Южно-Курильска для разбирательства из-за отсутствия у рыбаков разрешительных документов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Сахалин, Курилы, Курильские острова, Япония

Новости по теме

В России
Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-ПетербургеОдин человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-Петербурге
Как сообщалось, в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса произошло обрушение перекрытия на площади 60 кв. мПодробнее
 Умер последний из фронтовых кинооператоров Борис СоколовУмер последний из фронтовых кинооператоров Борис Соколов
Оператор не дожил меньше месяца до своего 99-го дня рожденияПодробнее
 При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человекПри пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек
В числе спасенных из загоревшегося здания - женщина на девятом месяце беременностиПодробнее
 Генпрокуратура потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государстваГенпрокуратура потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государства
Ранее у экс-главы Серпуховского района обнаружили 676 объектов недвижимости и 22 машиныПодробнее
Дерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублей
Причиной стали высказывания лидера КПРФ на заседании в ГосдумеПодробнее
 КС счел частично неконституционным ограничение для владельцев СМИ с двумя паспортамиКС счел частично неконституционным ограничение для владельцев СМИ с двумя паспортами
Жалобу в Конституционный суд подал глава компании PMI, который имеет гражданства РФ и Нидерландов и является владельцем доли в "Радио-Шанс"Подробнее
 Почти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССР
Больше всего жители страны гордятся победой в Великой Отечественной войнеПодробнее
 Военнослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетямиВоеннослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями
К нарушителям запрета будут применять административное или уголовное наказаниеПодробнее
 На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществНа месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществ
Предстоит химическая экспертизаПодробнее
 Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"Задержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"
В "Алкогольной сибирской группе" заявили, что это не связано с его работой в компанииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДерипаска подал к Зюганову иск на 1 млн рублейЭкономикаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаВ РоссииПри пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человекВ РоссииПочти каждый второй россиянин признался в чувстве стыда из-за распада СССРВ миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовВ миреБританский парламент выразил доверие правительству Мэй

Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-Петербурге

Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Санкт-ПетербургеКак сообщалось, в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса произошло обрушение перекрытия на площади 60 кв. м Подробнее

Крупный пожар произошел в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса

Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза

Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаВ прошлом году внешние обязательства банков снижались, а их иностранные активы росли Подробнее

Отток нерезидентов из российских госбумаг за 2018 год составил $5,2 млрд

Прямые инвестиции нерезидентов в компании РФ в 2018 году снизились в 14 раз Подробнее

В Минобороны сочли критику комплекса "Авангард" провокацией для получения его характеристик

На северо-востоке Москвы загорелись гаражи

Сахалинские пограничники опровергли сообщения о задержании японских рыбаков у Курил

В МЧС назвали предварительную причину пожара в офисном центре в Перми

Потребительская уверенность в РФ в IV квартале упала из-за решений о НДС и пенсионном возрасте

Вучич приехал к монументу освободителям Белграда на машине Путина

Международные резервы РФ с 4 по 11 января выросли на $4,1 млрд

"Победа" с апреля прекратит выполнять международные рейсы из "Пулково"

Цена палладия впервые поднялась выше $1400 за унцию

Лидер лейбористов назвал предложение Мэй по Brexit "мертвой сделкой"

Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729

Замгоссекретаря США подтвердила требование к России уничтожить ракету 9М729Андреа Томпсон опровергла сообщения, что США уже приняли решение о выходе из ДРСМД Подробнее

ГИБДД проверит действия блогеров, танцевавших на проезжей части Нового Арбата

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 января

Очевидцы сообщили о пожаре в Школе дизайна ВШЭ в центре Москвы

Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе

Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссеВодителям, которые едут в Щукино, больше не придется разворачиваться у канала им. Москвы - теперь можно по эстакаде повернуть на улицу Академика Курчатова Подробнее

Тело мужчины обнаружено при сортировке бытовых отходов в Тюмени

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');