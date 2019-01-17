Сахалинские депутаты получили от МИД ответ по статусу Курил

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сахалинская областная дума получила ответ МИД РФ на свое обращение к главе ведомства Сергею Лаврову о принятии мер по исключению из переговорного процесса вопроса о передаче Японии части Курильских островов.

"МИД России подтвердил позицию сахалинских депутатов: принадлежность Курильских островов России не подлежит сомнению", - сообщает пресс-служба облдумы.

Там напомнили, что в конце ноября 2018 года сахалинские парламентарии заявили МИД РФ "свою принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности Российской Федерации".

"Ответ из министерства иностранных дел получен. В тексте говорится, что в ближайшее время планируется возобновить переговорный процесс, в ходе которого российская сторона будет добиваться безоговорочного признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, включая не подлежащий сомнению суверенитет РФ над южными Курильскими островами", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что облдума неоднократно указывала, что любые инициативы по заключению мирного договора путем пересмотра позиции России по уже решенному вопросу о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды (которая включает в себя и остров Шикотан - ИФ) "представляют угрозу территориальной целостности и суверенитету Российской Федерации".

Жители Сахалинской области 19 января собираются провести в Южно-Сахалинске народный сход и там еще раз выразить свою позицию по целостности российских территорий.