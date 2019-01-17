Вучич подарил Путину щенка шарпланинской овчарки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки.

Щенку, которого зовут Паша, всего четыре месяца.

Эта пастушья порода, как правило, используется для охраны овечьих стад на горных выпасах от хищников, а также в качестве служебной и сторожевой собаки. Многие годы собак этой породы власти Югославии не разрешали вывозить за пределы государства.

Шарпланинская овчарка - собака очень крупная (достигает в холке 70 см) и очень выносливая (может спать на снегу).

Президент РФ известен своей любовью к собакам. Многие годы рядом с ним была лабрадор Кони, подаренная Сергеем Шойгу.

В настоящее время у президента РФ три собаки - все были подарены иностранными коллегами. В 2010 году болгарский премьер Бойко Борисов во время визита Путина в Софию подарил ему щенка каракачанской собаки, которую также называют болгарской овчаркой. Он получил в результате интернет-голосования, организованного администрацией президента, кличку Баффи.

Еще одну собаку породы акита-ину по кличке Юмэ (Мечта) в 2012 году российскому президенту подарил губернатор японской префектуры Акита.

В 2017 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный.