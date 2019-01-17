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Около 125 тыс. человек собрались у белградского храма св. Саввы в ожидании Путина

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Около 125 тыс. человек собрались на площади возле храма Святого Саввы в Белграде, куда должен приехать президент России Владимир Путин, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

"Полиция сообщила, что уже 125 тысяч людей находятся на центральных улицах Белграда, чего не наблюдалось ни разу за последние 30 лет", - сказал он в четверг вечером на приеме по случаю официального визита Путина в Сербию.

"Наша благодарность, наша дружба, наше братство, которое мы чувствуем по отношению к российскому народу, никогда не кончатся", - заверил он.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", тысячи людей ждут у храма святого Саввы появления Путина.

Ранее вопрос об ожидающих российского лидера сербах был задан в ходе пресс-конференции двух президентов.

"В планы визита не входит мое участие в митингах, но мне очень приятно то, что вы сказали, это даже несколько неожиданно. Вряд ли мне удастся там что-то внятное сказать, тем более без переводчика", - сказал Путин на пресс-конференции в Белграде, отвечая на вопрос, что он скажет ожидающим его жителям Белграда, в частности по проблеме Косово.

"Но мы очень тепло относимся к таким проявлениям дружбы и можем это оценить", - заверил президент РФ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что внешняя отделка и работы над внутренним убранством храма продолжаются и сегодня, в том числе с участием русских специалистов. Как ожидается, Путин также встретится с сербским патриархом.

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Теги: Сербия, Владимир Путин

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