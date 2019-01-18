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Ученые предложили использовать ракеты "Воевода" для защиты Земли от астероидов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Применять межконтинентальные баллистические ракеты РС-20 "Воевода" на первых этапах создания системы планетарной защиты "Цитадель-1" предлагают ученые.

"Среди множества задач, решаемых с помощью ракетно-космических технологий, одной из важнейших является создание Системы планетарной защиты (СПЗ) для предотвращения катастрофических столкновений с Землей астероидов и ядер комет", - говорится в опубликованных тезисах одного из докладов, подготовленных к "Королёвским чтениям" группой российских ученых.

Авторы отмечают, что для этого потребуется не только отработать все компоненты системы, но и провести детальные исследования планетофизических характеристик этих небесных тел. Для этого предлагается использовать малые космические аппараты (КА).

"При этом для их запуска могут быть использованы относительно дешевые и отлично зарекомендовавшие себя ракеты-носители типа "Днепр", являющейся конверсионным вариантом стратегической ракеты шахтного базирования РС-20 ("Воевода")", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в настоящее время появились возможности для проведения этих мероприятий в относительно короткие сроки и с малыми затратами. Этому способствуют, в частности, успехи в области обнаружения астероидов, сближающихся с Землей. Оценка показала, что в сфере притяжения Земли ежегодно пролетает около 150 таких объектов. Следовательно, околоземное космическое пространство может стать своеобразным полигоном для их изучения и отработки компонентов СПЗ.

"Таким образом, предлагаемая технология может послужить хорошим дополнением и даже альтернативой длительным и дорогостоящим экспедициям к астероидам и кометам", - пишут авторы доклада.

Это позволяет приступить к реализации проекта "Космический патруль", предусматривающего запуски относительно недорогих малых космических аппаратов для изучения приближающихся к Земле астероидов, а также отработку методов и средств их обнаружения, разведки и перехвата. Для этого предлагается использовать аппараты-наблюдатели, разведчики и перехватчики.

"Это позволит в кратчайшие сроки создать эшелон оперативного реагирования СПЗ "Цитадель-1", - говорится в докладе.

В ходе запусков ракет с космическими аппаратами планируется не только изучать астероиды, но наносить по ним высокоскоростные удары (до 70...80 км/с) для изучения характеристик и физических процессов. Еще один тип экспедиций - "Перехват" - предполагает отработку перехвата и воздействия на опасные небесные тела.

Авторы разработали проектный облик космических аппаратов и предложили возможный состав научной аппаратуры для проведения исследований при осуществлении этих экспедиций. Ракеты "Воевода" они предлагают дооснащать разгонными блоками типа "Бриз-КМ" или "Лифт".

"Это позволит выполнять широкий спектр экспедиций для проведения экспериментов в околоземном и межпланетном космическом пространстве", - считают ученые.

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