Замглавы МЧС заявил, что пожарный надзор получит дополнительные полномочия

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Полномочия органов пожарного надзора будут расширены, в том числе по направлению газовой безопасности, заявил замглавы МЧС России Павел Барышев журналистам в Новосибирске.

"Сегодня уже поставлены задачи нашему министерству вместе с жилищными инспекциями разобраться по этому направлению, дать новые подходы, новые направления по надзору", - сказал Барышев.

По его словам, после трагических событий в Кемерово (пожара в торговом центре "Зимняя вишня") пересматриваются нормативно правовые вопросы по пожарному надзору.

"Поддержаны новые направления, они в ближайшее время будут приняты, пожарный надзор получит дополнительные полномочия", - сказал он.

Говоря о безопасности газового оборудования, в том числе в жилых домах, замминистра отметил, что установка датчиков утечки должна сопровождаться подготовкой населения.

"Если у вас датчик будет отключаться при понижении давления, вы в конечном итоге, как человек, как обыватель, возьмете его и отключите. Это говорит о том, что сознание ваше должно быть готово, чтобы вы не отключали эти датчики.