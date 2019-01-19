Участок Ферганской улицы на юго-востоке Москвы вновь закрыт для движения

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Участок Ферганской улицы, где 15 января перекрывалось движение из-за просевшего грунта, вновь закрыт для движения автомобилей, сообщается в твиттере столичного департамента транспорта.

"Ферганская улица снова временно перекрыта (от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина). Пожалуйста, объезжайте этот участок", - говорится в сообщении.

Во вторник 15 января из-за проседания грунта в диаметре около 10 метров на проезжей части было перекрыто автомобильное движение на этом же участке Ферганской улицы.

В ночь на 16 января движение по улице восстановили, однако затем опять ограничили движение до одной полосы в связи с восстановительными работами.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства тогда сообщили "Интерфаксу", что в результате инцидента коммунальные сети не повреждены, отключение потребителей от тепло- и водоснабжения не было.

Между тем, вблизи места проседания грунты ведутся работы по строительству участка новой Некрасовской линии метро.