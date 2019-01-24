Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Хакасии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар в частном жилом доме в селе Бея (Бейский район, Хакасия), в огне которого погиб двухлетний мальчик, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

По данным ведомства, пожар произошел накануне вечером, с момента получения сигнала и до приезда спасателей прошло около четырех минут.

"Бревенчатый дом был полностью охвачен огнем изнутри, площадь пожара составила 50 кв.м., развитию пожара способствовало позднее обнаружение возгорания. При проверке помещения звеном газодымозащитной службы, в одной из комнат был обнаружен погибший мальчик 2016 года рождения", - говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в течение часа, причину пожара будут выяснять специалисты испытательной пожарной лаборатории.

На месте работали семь спасателей и две единицы техники.