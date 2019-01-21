В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Основными способами нелегального вывода денег за рубеж являются использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу, а также создание фирм-однодневок под контракты, заявил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

"Мы вместе (ФТС России, ФНС России, Банк России и Росфинмониторинг) отрабатываем схемы вывода денег. Основных - три. Первая: использование подложных документов - деклараций, товарно-транспортных накладных, внешнеторговых контрактов - по сделкам, которые в реальности никогда не заключались. (...) Сейчас информация обо всех сомнительных операциях, в том числе с использованием деклараций на товары, передается через ЦБ в уполномоченные банки по закрытым электронным каналам. Эти же сведения уходят в Росфинмониторинг, который тоже следит за валютными сделками. Так что возможность подачи недостоверной декларации почти ликвидирована. С другими подложными документами борьба еще ведется", - сообщил Шкляев.

По его словам, которые приводит издание, вторым способом нелегального вывода денег за рубеж является неоднократное перемещение одного и того же товара через границу.

"Вторую схему мы называем "карусель". Это когда один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги. Схема фиксируется таможней благодаря системе управления рисками, путем досмотра, оценки, экспертизы перемещаемого товара. О подозрительной сделке мы опять же информируем ЦБ, который отправляет в уполномоченный банк сигнал о том, что финансовые операции нужно заблокировать", - пояснил представитель ФТС.

"Третья схема - создание фирм-однодневок под конкретный контракт. Такая фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает. Обнаружив такое, мы привлекаем участника внешнеэкономической деятельности к административной и уголовной ответственности - в зависимости от ущерба", - уточнил С.Шкляев.

При этом он отметил, что потоки незаконно перемещаемых за границу средств перекрываются, и они "уже не такие большие, как были раньше".

"Достаточно сказать, что за последние три года в 20 раз - с 2,09 млрд долларов до 80,6 млн долларов - сократился объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня", - подчеркнул начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС.