Правительство одобрило проект концепции системы управления данными

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Правительство одобрило проект концепции Национальной системы управления данными (НСУД) на прошлой неделе, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".

В рамках национальной системы управления данными предполагается "единый порядок их сбора, обработки, хранения и использования, включая управление их качеством и создание аналитических инструментов". Гражданам обещают "рост качества госуслуг и упрощение сбора документов, а также контроль над госданными о себе", бизнес получит возможность упрощенной отчетности, а власти смогут оптимизировать расходы и повысить "качество принимаемых решений".

По словам источника "Ъ", концепция, разработанная Аналитическим центром при правительстве, должна быть представлена вместе с "дорожной картой" до 10 февраля. Согласно "карте", проект подлежит утверждению до конца первого квартала, к концу второго будет подготовлен рамочный законопроект о НСУД, а в третьем - определятся с требованиями к управлению данными и выберут нацоператора.

ПФР, Росреестр и казначейство выразили интерес к участию в пилотных проектах в нынешнем году, в следующем планируют подключиться регионы - Московская, Калининградская, Нижегородская области, ХМАО и Пермский край.

Как отметил источник "Коммерсанта", детализацию проекта было решено отложить, а спорные вопросы договорились решать по ходу разработки. В частности, в Правительстве не определились со сроком включения в систему трансакционных данных (например, об оказании госуслуг или о прослеживаемости товаров), а также не учтена проблема ретроданных, что актуально для тех, кому нужно подтверждать трудовой стаж или права на недвижимость.