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Правительство завершило согласование концепции системы управления данными

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ завершило согласование концепции национальной системы управления данными (НСУД), которая консолидирует государственные информационные системы, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

В этом году, отмечает газета, новая платформа будет тестироваться в нескольких пилотных экспериментах - создание федерального регистра избирателей, формирование цифрового профиля гражданина, эксперимент с федеральной информационной адресной системой, формирование паспортов муниципальных образований, а также создание цифровой аналитической платформы для снижения отчетности и упрощения процесса сбора статданных бизнесом и населением.

Первые результаты экспериментов ожидаются к концу этого года, а до второго квартала 2020 года они будут завершены. В 2022 году система должна быть запущена в полном объеме.

В то же время, отмечает "Ъ", сейчас сложно определить, как именно государство решит проблему консолидации государственных информсистем - будет ли это "единый пул данных" с микросервисами или постепенное объединение государственных информресурсов.

НСУД должна стать ключевым элементом госуправления в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Она предполагает "единый порядок их сбора, обработки, хранения и использования, включая управление их качеством и создание аналитических инструментов". Гражданам обещают "рост качества госуслуг и упрощение сбора документов, а также контроль над госданными о себе", бизнес получит возможность упрощенной отчетности, а власти смогут оптимизировать расходы и повысить "качество принимаемых решений".

Правительство РФ НСУД

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