Минобрнауки выделит 628 млн рублей на поиск угрожающей детям информации в интернете

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Минобрнауки планирует выделить 628 млн рублей за три года на поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Основной целью является выявлением "новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур", распространяющихся среди детей через интернет, уточняется на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что проект подготовлен ведомством совместно с Росмолодежью (Федеральным агентством по делам молодежи - ИФ). Деньги будут предоставлены АНО "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды", которую возглавит экс-помощник главы Росмолодежи Александра Бугаева Денис Заварзин. Бугаев не стал уточнять, как именно будут распределены средства и как будет происходить поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете.

"Отчитываться перед Росмолодежью за проделанную работу по некоторым критериям АНО будет в форме, которая будет определена позже", - заявил он "Ъ", не уточнив сроки.

В Минобрнауки "Ъ" заявили, что "летом 2018 года в положение о Росмолодежи было внесено изменение, согласно которому этот орган осуществляет мониторинг распространения в информационно-телекоммуникационных сетях информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц".

Ранее сообщалось, что ЕР рассмотрит законопроект о "кибердружинах" для защиты детей от экстремизма в интернете.