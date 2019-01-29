Прокуратура начала проверку по жалобе сотрудников "Аэрофлота" на оскорбившего их блогера

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура проводит проверку по жалобе группы сотрудников авиакомпании "Аэрофлот" на оскорбления блогера Александра Соколовского, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Работники департамента наземного обеспечения перевозок "Аэрофлота" направили заявление на имя прокурора Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дениса Кочетыгова. В нем содержалась просьба принять меры прокурорского реагирования в отношении блогера, который, по мнению работников авиакомпании, нанес им оскорбления в соцсетях.

В СМИ сообщалось, что сотрудников "Аэрофлота" возмутил опубликованный Соколовским снимок диспетчеров компании, сопровождавшийся записью с ненормативной лексикой. "Одна из фотографий с диспетчерами в форменной одежде работников по наземному обслуживанию пассажиров рейсов ПАО "Аэрофлот" сопровождена надписью #аэрофлот у...и (негодяи - ИФ)", - говорится в заявлении, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Это обращение принято к рассмотрению. Об этом уведомлены те, кто обратился в прокуратуру. В установленном порядке оно будет рассмотрено, и результаты проверки мы получим", - сказал Куренной на видеоканале "Эфир" во вторник.

Он пояснил, что "обычный срок подобных проверок - это 30 дней, а в особо сложных случаях проверка может быть продолжена и продлена".

"Но пока что думаю, этого не потребуется. В ходе проверки будет установлено, есть ли основания для прокурорского реагирования, а они могут быть разными, в том числе вплоть до направления материалов в следственные органы для решения вопроса о возможном уголовном преследовании", - отметил Куренной.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Аэрофлот" лишил Соколовского привилегий постоянного клиента по программе "Аэрофлот Бонус" из-за его критического поста в инстаграме; запись была сделана в виде сторис и автоматически удалилась через сутки после публикации. Возмущение Соколовского было связано с экстренной посадкой рейса Москва-Ницца в Вене, после которой, по словам блогера, "Аэрофлот" отказался доставить пассажиров в пункт назначения, предложив им вернуться в "Шереметьево" и ждать нового рейса в Ниццу.

В конце прошлого года "Аэрофлот" также лишил бонусов по программе лояльности журналиста Дмитрия Алешковского, который опубликовал в своем твиттере пост с критикой руководства авиакомпании.