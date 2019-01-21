Трое российских военных погибли при падении БТР в ущелье в Абхазии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Колонна боевой техники Южного военного округа при следовании в пункт постоянной дислокации в республике Абхазия допустила опрокидывание одного БТР-80 в ущелье, есть погибшие, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ЮВО.

"В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих на вертолетах Ми-8 были экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что комиссией военного округа рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе техническая неисправность БТР и человеческий фактор (водитель не справился с управлением).