Медведев закрепил за вице-премьерами госпрограммы, за которые они ответственны

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев распределил ответственность между вице-премьерами за реализацию государственных программ, действующих в РФ.

Документ о распределении ответственности между заместителями председателя правительства за выполнение государственных программ опубликован на сайте кабинета министров.

Так, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов будет, в том числе, отвечать за госпрограмму "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в части государственной миграционной политики, за программу "Управление федеральным имуществом".

Вице-премьер Максим Акимов отвечает, в том числе, за программу "Информационное общество".

Среди программ, за которые отвечает вице-премьер Юрий Борисов, - "Обеспечение госбезопасности", "Обеспечение защиты личности, общества и государства".

За вице-премьером Татьяной Голиковой среди прочих закреплена госпрограмма "Научно-технологическое развитие РФ", за вице-премьером Алексеем Гордеевым - "Охрана окружающей среды".

Вице-премьер Дмитрий Козак будет курировать, в частности, госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также госпрограмму "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя".

Зампред правительства Виталий Мутко назначен ответственным за "Реализацию государственной национальной политики", "За развитие Северокавказского федерального округа", "Социально-экономическое развитие Калининградской области" и госпрограмму "Внешнеполитическая деятельность" в части социально-экономическое сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Вице-премьер Юрий Трутнев будет курировать, в частности "Социально-экономическое развитие Арктической зоны".

Ответственным за госпрограмму "Юстиция" и "Информационное общество" (в части госполитики в сфере массовых коммуникаций и СМИ) назначен вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

За каждым из вице-премьеров закреплен еще целый ряд государственных программ.