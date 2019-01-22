В России

Медведев закрепил за вице-премьерами госпрограммы, за которые они ответственны

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев распределил ответственность между вице-премьерами за реализацию государственных программ, действующих в РФ.

Документ о распределении ответственности между заместителями председателя правительства за выполнение государственных программ опубликован на сайте кабинета министров.

Так, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов будет, в том числе, отвечать за госпрограмму "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" в части государственной миграционной политики, за программу "Управление федеральным имуществом".

Вице-премьер Максим Акимов отвечает, в том числе, за программу "Информационное общество".

Среди программ, за которые отвечает вице-премьер Юрий Борисов, - "Обеспечение госбезопасности", "Обеспечение защиты личности, общества и государства".

За вице-премьером Татьяной Голиковой среди прочих закреплена госпрограмма "Научно-технологическое развитие РФ", за вице-премьером Алексеем Гордеевым - "Охрана окружающей среды".

Вице-премьер Дмитрий Козак будет курировать, в частности, госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также госпрограмму "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя".

Зампред правительства Виталий Мутко назначен ответственным за "Реализацию государственной национальной политики", "За развитие Северокавказского федерального округа", "Социально-экономическое развитие Калининградской области" и госпрограмму "Внешнеполитическая деятельность" в части социально-экономическое сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

Вице-премьер Юрий Трутнев будет курировать, в частности "Социально-экономическое развитие Арктической зоны".

Ответственным за госпрограмму "Юстиция" и "Информационное общество" (в части госполитики в сфере массовых коммуникаций и СМИ) назначен вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

За каждым из вице-премьеров закреплен еще целый ряд государственных программ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Медведев
В России
Росморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном мореРосморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном море
Операция переведена из спасательной в поисковуюПодробнее
 Научный руководитель Института астрономии: зачем нужна ЛунаНаучный руководитель Института астрономии: зачем нужна Луна
Борис Шустов рассказал о лунных амбициях, их причинах и о проблеме космического мусораПодробнее
 Вертолет присоединится к поиску пропавших моряков в Черном мореВертолет присоединится к поиску пропавших моряков в Черном море
Пострадавших пока не доставляли на берегПодробнее
 Горящие в Черном море суда везли сжиженный газГорящие в Черном море суда везли сжиженный газ
Перевалка газа была нелегальной, сообщил источникПодробнее
Названа вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном мореНазвана вероятная причина взрыва и пожара на двух судах в Черном море
По последним данным, спасены 14 человек, погибли 10, судьба еще семи остается неизвестнойПодробнее
 Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливеДва судна загорелись после взрыва в Керченском проливе
Самостоятельно эвакуировались более 30 членов экипажейПодробнее
 Голосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН отмененоГолосование о присвоении патриарху Кириллу звания почетного профессора РАН отменено
В академии заявили о необходимости сначала обсудить процедуруПодробнее
 Комитет Думы одобрил законопроекты о фейк-новостях и неуважительных публикациях о властиКомитет Думы одобрил законопроекты о фейк-новостях и неуважительных публикациях о власти
Ранее Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор не поддержали эти документыПодробнее
 У Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газУ Кремля нет позиции по списанию ряду регионов долгов за газ
Дмитрий Песков заявил, что нужно учитывать и интересы "Газпрома", который рассчитывал на эти деньги, и интересы простых гражданПодробнее
 Роскомнадзор начал административное производство против Facebook и TwitterРоскомнадзор начал административное производство против Facebook и Twitter
Компаниям грозит штраф в 5000 рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 января6 фото
21 января
Фотохроника 21 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЦБ санирует Московский индустриальный банкВ РоссииРосморречфлот заявил об отсутствии шансов найти живых моряков в Черном мореЭкономикаNYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномВ миреМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестамСпортШубенкову разрешили выступать в международных турнирах в качестве нейтрального атлетаВ РоссииГорящие в Черном море суда везли сжиженный газ

В Петербурге загорелось здание арбитражного суда

В Новосибирске подожгли отделение банка

В Южной Корее ждут приезда Ким Чен Ына в конце марта

Сопредседателями Московской Хельсинкской группы избраны Бахмин, Борщев и Макаров

Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 22 января выросли

Новосибирские ученые создали источник "чистого" тока для квантового компьютера

ЦБ 18 января купил валюту для Минфина более чем на 7 млрд рублей

ЦБ санирует Московский индустриальный банк

ЦБ санирует Московский индустриальный банкБанк занимает 33-место по размеру активов Подробнее

В Давосе откроется сессия Всемирного экономического форума

Медведев закрепил за вице-премьерами госпрограммы, за которые они ответственны

В Москве зафиксирована самая морозная ночь с начала января

Сын основателя "Талибана" муллы Омара погиб в Пакистане

NYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским Минфином

NYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномПо утверждению издания, санкционная сделка может позволить Дерипаске погасить часть долга Подробнее

Второе за сутки землетрясение зафиксировано на юге Индонезии

Суд Токио вновь отказался отпустить бывшего главу Nissan под залог

Землетрясение произошло в Таджикистане в 10 км от Душанбе

Нефть Brent подешевела до $62,2 за баррель на пессимизме относительно мировой экономики

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');