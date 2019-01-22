Заключенные избили двух сотрудников ростовской колонии

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Заключенные напали на сотрудников исправительной колонии общего режима №12 в городе Каменск-Шахтинский. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" во вторник в пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области.

"Во время внепланового обыска 17 января несколько заключенных отряда №4 попытались передать имеющиеся у них запрещенные предметы осужденным из соседних отрядов, чтобы те их спрятали", - отметил представитель управления.

"Когда сотрудники колонии попытались изъять у них эти предметы, четверо заключенных избили их", - рассказал он.

По словам собеседника агентства, сотрудники обыскной группы пресекли действия осужденных, изъяли запрещенные предметы и распределили заключенных по своим отрядам.

Физическая сила и специальные средства к осужденным не применялась. Инцидент был зафиксирован видеорегистраторами.

Сотрудник пресс-службы сообщил, что осужденных, причастных к нападению, поместили в штрафной изолятор. Двум пострадавшим сотрудникам колонии была оказана медицинская помощь.

В связи с инцидентом проводится проверка. На данный момент обстановка в учреждении стабильная, распорядок дня осужденными выполняется в полном объеме, подчеркнул представитель ГУ ФСИН.