Депутат и восемь жительниц в Иркутской области осуждены за мошенничество с маткапиталом

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Суд в городе Нижнеудинск Иркутской области приговорил к четырем годам лишения свободы депутата местной думы Александра Леоненко за серию случаев мошенничества с материнским капиталом, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Женщины обращались в фирму, принадлежащую Леоненко, с намерением обналичить материнский капитал. Фактически никаких сделок с недвижимостью не осуществлялось. Однако Леоненко с целью получения процента вводил в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда РФ в Нижнеудинском районе Иркутской области, после чего на счета женщин зачислялись денежные средства", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено восемь эпизодов преступной деятельности Леоненко, совершенных с мая по декабрь 2016 года. Ущерб ПФР составил более 3 млн рублей.

Нижнеудинский городской суд также приговорил к 2 и 2,5 года лишения свободы условно восемь жительниц Нижнеудинска, которые воспользовались услугами фирмы депутата. Женщинам также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере)", - уточняется в сообщении.