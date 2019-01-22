В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Оленегорске Мурманской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Известно, что в результате инцидента есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

Позднее появилась информация, что жертвой крушения стал по меньшей мере один человек. "Предварительно, один погибший, двое выжили", - сообщил источник.

На месте крушения военного бомбардировщика возникло возгорание, рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах. К тушению привлечены подразделения двух воинских частей и отделение 43-й пожарной части из Оленегорска.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.

Ту-22М3

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Первый Ту-22М3 совершил первый полёт 20 июня 1977 года, с 1978 года был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Самолёты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам.

Экипаж бомбардировщика состоит из четырех человек.

Последняя катастрофа Ту-22М3

Последняя авария с участием стратегического бомбардировщика Ту-22М3 произошла летом 2004 года. Самолет разбился в нескольких километрах от населенного пункта Сольцы Новгородской области в ночь с 8 на 9 июля 2004 года.

В катастрофе погибли все члены экипажа: 46-летний командир экипажа, летчик первого класса майор Олег Тяпкин, 27-летний помощник командира корабля капитан Илья Ласков, 40-летний штурман первого класса майор Hиколай Толстов и 26-летний штурман-оператор капитан Александр Иванов.

Hовгородской военной прокуратурой по факту катастрофы было возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ - нарушение правил полетов или подготовки к ним. Hо в сентябре 2004 года по результатам дорасследования уголовное дело было окончательно прекращено за отсутствием состава преступления. Государственная комиссия пришла к выводу, что катастрофа была вызвана техническими неполадками.