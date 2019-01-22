Потушить упавший в Мурманской области Ту-22М3 пока не удалось

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают бороться с огнем на месте крушения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области в районе Оленегорска, сообщили "Интерфаксу" в управлении ГО и ЧС Мурманской области.

"Сообщение поступило на пульт дежурного пожарной части N43 в 13:58 по московскому времени (...) Самолет горел открытым пламенем", - сказала представитель управления Елена Степанская.

Она уточнила, что на месте происшествия "работают пожарные и спасатели воинских частей".

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области - два члена экипажа погибли, двое выжили, сообщили ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3", - сказали в Минобороны РФ. По данным ведомства, "в результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение".

В военном ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

В пресс-службе правительства Мурманской области ранее сообщили, что на месте крушения дальнего бомбардировщика Ту-22М3 разлилось топливо, разлив устраняют. В пресс-службе уточнили, что крушение произошло на военном аэродроме поселка Высокий.