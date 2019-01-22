Два члена экипажа погибли в результате крушения Ту-22 в Мурманской области

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области, два члена экипажа погибли, двое выжили, сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "в результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение".

"По докладу с места два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Два члена экипажа погибли", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

Источник в экстренных службах также сообщил, что на месте крушения начался пожар. "Есть информация, что упал и горит военный самолет. На месте работают подразделения двух воинских частей и отделение 43 пожарной части из Оленегорска", - рассказал собеседник агентства.

Ту-22М3 Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Первый Ту-22М3 совершил первый полёт 20 июня 1977 года, с 1978 года был запущен в серийное производство. В окончательном виде Ту-22М3 был принят на вооружение в марте 1989 года. По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. Российские военные активно применяли Ту-22М3 для ударов по ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Самолёты взлетали с территории РФ, совершали перелет над территорией Ирана и Ирака и наносили групповой удар по террористам. Экипаж бомбардировщика состоит из четырех человек.