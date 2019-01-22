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Дума рассмотрит законопроекты о фейковых новостях и оскорблении органов власти 24 января

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит 24 января в первом чтении пакет законопроектов об ответственности за фейковую информацию и оскорбительные публикации об обществе и госвласти, сообщили "Интерфаксу" в аппарате палаты.

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"Законопроекты будут рассмотрены на пленарном заседании 24 января", - сказал собеседник агентства.

Ранее ряд профильных комитетов рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, вводящие ответственность за фейковую информацию и за неуважительные и оскорбительные публикации об обществе и госвласти.

Законопроект о фейковых новостях предлагает ввести штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений, создающей угрозу здоровью граждан и провоцирующей массовое нарушение общественного порядка.

Согласно проекту, в закон о СМИ предлагается внести норму о том, что "запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий".

За нарушение этого запрета будет грозить административный штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 400 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме того, в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается внести норму, согласно которой в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, подобной недостоверной информации, генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения.

Второй законопроект предусматривает наказание за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти. Предлагается дополнить статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") частью 3.

Согласно предлагаемой норме, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, "информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органа госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток".

Данный проект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.

Законопроекты инициированы группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

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Теги: Госдума

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