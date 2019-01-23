Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд признал виновным 23-летнего жителя Москвы в заведомо ложных сообщениях о террористических актах и приговорил его к трем годам заключения, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Забайкальскому краю в среду.

"Весной 2018 года, находясь в Чите, мужчина совершил несколько телефонных звонков в полицию с сообщениями о взрывных устройствах, якобы заложенных в зданиях Государственной думы, Останкинского телецентра и УМВД России по Забайкальскому краю. Все сообщения оказались ложными, однако на их проверку были отвлечены значительные силы органов правопорядка в Москве и Чите", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Согласно заключению судебно-психологической экспертизы, каким-либо хроническим психическим заболеванием или расстройством мужчина не страдает.

Фигурант дела ранее он был дважды судим за совершение аналогичных преступлений в других регионах России.