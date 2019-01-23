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ФСБ начала обыски в домах двух участников "националистического батальона" в Крыму

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Силовики начали оперативно-розыскные мероприятия по месту регистрации и проживания двух жителей Крыма - предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования, сообщила пресс-служба регионального управления УФСБ России.

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По данным ФСБ, эти граждане являются участниками незаконного вооруженного формирования "батальон имени Номана Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.Отмечается, что уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 208 УК РФ (организация НВФ или участие в нем).

Организатором националистического крымско-татарского батальона имени Челебиджихана считается Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Ислямов является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад Крыма. В России в отношении него возбуждено уголовное дело, он объявлен в федеральный розыск.

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Теги: ФСБ, Крым

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