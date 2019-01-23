Один человек погиб в Якутии от взрыва газа при перекачке в автоцистерну

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Автоцистерна с газовым конденсатом взорвалась на территории склада горюче-смазочных материалов в Якутии, погиб водитель машины.

Пресс-служба ГУ МЧС по Якутии сообщает, что инцидент произошел в Анабарском районе республики.

"В селе Юрюнг-Хая на территории склада ГСМ после перекачки газоконденсата при сборе оборудования произошел хлопок автоцистерны "Урал" без последующего возгорания", - говорится в сообщении.

Предварительно, взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности со стороны водителя газовоза.

"Сам водитель от полученных травм скончался на месте. Емкости склада ГСМ не пострадали, возгорания нет, утечки нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении.