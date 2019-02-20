Двое пострадали в результате хлопка газа в Хабаровском крае

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате пожара и взрыва бытового газа в дачном двухэтажном доме в районе села Корсаково Хабаровского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном дачном доме поступило рано утром 20 февраля. Внутри находился газовый баллон, который взорвался под воздействием высоких температур. В результате хлопка газа обрушилась крыша дома", - говорится в сообщении.

Из горящего дома смогли самостоятельно выбраться две женщины. По предварительным данным, одна из них получила ожоги рук, вторая - перелом ноги. Обе доставлены в больницу.

Отмечается, что полностью ликвидировать возгорание удалось в 07:44 местного времени (00:44 по Москве). Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В настоящее время, сотрудники Госпожнадзора начали проверку обстоятельств происшествия. Виновные и причины пожара устанавливаются.