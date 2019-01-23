Электросчетчики загорелись в подъезде девятиэтажки в Иркутске

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Пожарные спасли 16 жильцов девятиэтажного дома, загоревшегося днем в среду в Иркутске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Пожар в жилом доме на улице Безбокова возник из-за возгорания электросчетчиков в подъезде с шестого по девятый этаж. Огонь ушел на крышу. Прибывшие пожарные эвакуировали 16 человек, заблокированных в квартирах из-за задымления. Пострадавших нет", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в 14:40 местного времени пожар был локализован, работы на месте продолжаются.

В тушении задействовано 24 человека, четыре автоцистерны и два коленчатых подъемника.