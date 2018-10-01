Пожар в речном порту Иркутска локализован

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Локализован пожар в Иркутском речном грузовом порту, где в понедельник загорелось производственное здание, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Информация о пожаре поступила в 14:49 по местному времени, в 15:35 пожар был локализован на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

На сайте ГУ МЧС сообщается, что горит цех по производству пенопласта.

По данным МЧС, пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании общей площадью 1 250 квадратных метров на улице Сурнова в Иркутске.

"Работают восемь единиц техники и 26 человек. Сейчас пожарные разбирают и проливают поврежденные огнем конструкции", - сказал представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что производственное здание загорелось в понедельник на берегу реки Ангары в предместье Марата в Иркутске, по адресу улица Сурнова, 29, где находится Иркутский грузовой речной порт, принадлежащий Восточно-Сибирскому речному пароходству (ВСРП).

Сообщалось также, что по данным ВСРП, горит склад, принадлежащий арендаторам.