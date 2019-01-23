Мосгорсуд подтвердил заочный арест Браудера по делу о преступном сообществе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в среду отклонил жалобу защиты основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на его заочный арест по обвинению в организации преступного сообщества (ОПС).

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказано, постановление районного суда об избрании в отношении Браудера меры пресечения оставлено без изменения", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В жалобе защита просила апелляционную инстанцию отменить решение о заочном аресте Браудера и отказать в ходатайстве следователя о заключении его под стражу.

Тверской суд 21 декабря 2018 года по ходатайству следствия заочно арестовал Браудера на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо его задержания на территории РФ.

Согласно материалам дела, бизнесмену заочно вменяется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

Следствие полагает, что "в период после 1 января 1997, действуя из корыстных побуждений, Браудер создал и возглавил организованное сообщество для совершения тяжких экономических преступлений, в том числе ухода от уплаты налогов, хищения средств бюджета РФ, а также легализации доходов, полученных преступным путем".

Ущерб бюджету РФ от деятельности ОПС Браудера следствие оценивает более чем в 10,5 млрд рублей.

Генпрокуратура РФ несколько лет безуспешно пытается добиться задержания и выдачи Браудера, который в России заочно уже осужден за ряд тяжких финансовых преступлений.