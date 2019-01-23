Многодетной матери, получившей пособие в 47,5 рублей, выделят матпомощь в 10-15 тыс. рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Администрация Таганрога окажет правовую и материальную помощь многодетной матери, которая получила пособие в размере 47,5 рублей, сообщили "Интерфаксу" в горадминистрации.

"Сегодня ее (многодетную мать - ИФ) пригласили для консультации по выплате субсидий и льгот на услуги ЖКХ. Также ей будет предоставлена материальная помощь из резервного фонда главы администрации города. Сумма компенсации составит от 10 до 15 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что женщине помогли составить заявление на улучшение жилищных условий и окажут бесплатную правовую поддержку по интересующим ее вопросам.

Также были госпитализированы ее двое детей. Они не находятся в тяжелом состоянии, однако нуждаются в наблюдении врачей.

Как сообщалось, прокуратура Ростовской области инициировала проверку после сообщений СМИ о том, что многодетной матери в Таганроге выплатили единовременное пособие в размере 47,5 рублей.

В свою очередь в управлении социальной защиты населения Таганрога сообщили, что многодетная семья - местная жительница и трое детей - пользуется всеми мерами социальной поддержки в полном объеме, женщина трудоустроена и получает алименты от обоих отцов ее детей. Общая сумма доходов жительницы Таганрога на всю семью составляет около 38 тыс. рублей в месяц.

По словам представителя управления социальной защиты населения, сумма единоразовой поддержки в размере 47,5 рублей высчитывалась в соответствии с законом на основе разницы между доходами членов семьи и прожиточным минимумом на каждого из них. Кроме того, сверх этой суммы семье была предоставлена выплата в размере 1 тыс. рублей в соответствии с муниципальным законодательством.