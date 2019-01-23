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В Новгородской области приняли закон о допвыплатах женщинам, родившим первенца до 29 лет

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Депутаты новгородской областной думы в среду приняли закон о дополнительных выплатах женщинам, родившим первенца в возрасте до 29 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента региона.

"Депутаты сразу в двух чтениях приняли закон большинством голосов", - сказал собеседник агентства. Теперь закон отправится на подпись к губернатору Новгородчины Андрею Никитину. Если глава региона завизирует его, закон будет опубликован и вступит в силу, отметили в заксобрании.

Согласно документу по 100 тыс. рублей из бюджета получат жительницы региона, которые родят первенца с 1 января 2019 года. Выплата будет осуществляться, когда ребенку исполнится 1,5 года. Потратить средства можно только на улучшение жилищных условий.

Как сообщалось, Никитин поручил депутатам разработать закон о региональном маткапитале в ноябре прошлого года во время выступления с ежегодным посланием к местным органам власти.

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