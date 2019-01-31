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Новгородскую прокуратуру попросили проверить закон о выплатах для женщин, родивших до 29 лет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг направил обращение в прокуратуру Новгородской области с просьбой признать противоречащим Конституции РФ закон о региональном капитале "Первый ребенок".

Как сообщает пресс-служба отделения партии, по мнению депутата, нормы новгородского закона, предусматривающего выплаты женщинам до 29 лет при рождении первого ребенка, противоречат требованиям ч.2 ст. 18 Конституции РФ, которая гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина.

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"В связи с тем, что региональный капитал "Первый ребенок" имеет целевое назначение - улучшение жилищных условий в пределах территории Новгородской области, первый ребенок, рожденный женщиной в возрасте 30 и более лет, лишается права на улучшение жилищных условий за счет средств данного регионального капитала. Этого права лишаются и женщины по достижении 30 лет при рождении первого ребенка", - приводит пресс-служба слова Шлосберга.

Он отмечает, что эти нормы нарушают конституционные права на жилище двух групп граждан РФ: женщин - по признаку возраста, и детей - по признаку возраста их матери.

При этом п.8 ст.5 закона Новгородчины, называя основания отказа в удовлетворении заявления на распоряжение средствами регионального капитала "Первый ребенок", не содержит препятствий в получении средств женщинами, родившими первого ребенка в возрасте 30 лет и старше.

Таким образом, по мнению парламентария, этот пункт предполагает выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению госорганов, что определено как коррупциогенный фактор.

Депутат просит надзорное ведомство Новгородской области принять меры прокурорского реагирования для приведения закона в соответствие с Конституцией РФ.

Как сообщалось, 23 января парламент Новгородчины принял закон, по которому женщины в возрасте до 29 лет включительно с 1 января 2019 года будут иметь право через полтора года после рождения первенцев получить из бюджета по 100 тыс. рублей для улучшения жилищных условий. После заседания спикер парламента региона Елена Писарева заявила журналистам, что женщинам, родившим ребенка после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны, потому что женщина идет осознанно на этот шаг". Позднее она объяснила свои слова тем, что региональные власти хотят "поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребенка из-за того, что сначала хотят "встать на ноги".

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Теги: Новгородская область

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