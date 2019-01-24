Минэкономразвития раскритиковало предлагаемую реформу водительских экзаменов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития вынесло отрицательное заключение на предложенный ГИБДД проект постановления правительства, касающийся реформы экзаменов на водительские права, сообщает "Коммерсантъ".

ГИБДД предлагает ввести объединенный экзамен по вождению вместо "города" и "площадки". Министерство предупреждает о финансовых рисках для госбюджетов и образовательных организаций и призывает документ доработать. Как отмечает издание, в МВД,заключению Минэкономразвития "неприятно удивились" и планируют на него отреагировать.

В экономическом ведомстве констатируют, что перенос упражнений, которые сейчас выполняются на площадке, в городские условия повлечет "значительное увеличение временных затрат на прием практического экзамена". При этом в МВД среди целей реформы называли "сокращение временных затрат" сотрудников.

Министерство ссылается на данные 2017 года, когда было проведено 4,6 млн экзаменов, из них 2,23 млн - на площадке, 2,38 млн - в городе. По данным ведомства, на каждого кандидата в водители пришлось 5,6 попытки сдачи экзаменов, хотя 44% с первого раза сдали "площадку" и 34% "город".

"Коммерсантъ" напоминает, что сейчас каждый экзамен сдается и пересдается отдельно. Таким образом, отмечают в Минэкономразвития, в случае объединения при ошибках надо будет заново проходить единый тест целиком: нагрузка на инспекторов вырастет, общее число пересдающих станет больше.

Также отмечается, что некоторые упражнения в городских условиях "выполнять затруднительно": приводится пример 20-метрового "КамАЗа", которому для некоторых упражнений нужна территория длиной не менее 70 м. "Увеличение количества и продолжительности экзаменов в дорожных условиях способно привести к ухудшению дорожной обстановки",— считают в Минэкономики. Сегодня требования к выполнению упражнений на площадке "четко регламентированы, субъективность со стороны экзаменаторов практически исключена". Если же элементы будут выполняться в едином экзамене под контролем экзаменатора, то это будет способствовать "повышению роли субъективного фактора", говорится в заключении.