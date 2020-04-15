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Реформу водительских экзаменов перенесли на 2021 год из-за коронавируса

Реформу водительских экзаменов перенесли на 2021 год из-за коронавируса
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Эпидемия коронавируса отразилась на реализации нескольких нововведений ГИБДД. Так, срок введения новых правил сдачи экзаменов на водительские права переносится с 1 октября 2020 года на 1 апреля 2021 года, пишет газета "Коммерсантъ".

Как пишет "Ъ", Минэкономики согласовало с МВД и направило в правительство РФ проект постановления о переносе вступления в силу нескольких нормативных актов. Сделано это для "минимизации негативных экономических последствий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", рассказал "Ъ" представитель министерства.

"Перенос требования позволит автошколам, которые сейчас приостановили образовательный процесс, поэтапно и плавно интегрировать изменения процесса обучения в связи с большим упором на практическое вождение автомобиля в городских условиях", - пояснили "Ъ" в Минэкономики.

С 2018 года Госавтоинспекция готовит масштабную реформу в области подготовки водителей. В частности, ГИБДД предлагает ввести объединенный экзамен по вождению вместо "города" и "площадки". Сейчас каждый экзамен сдается и пересдается отдельно. Измениться должна была также процедура аннулирования результатов экзаменов по жалобе на оценку экзаменатора или при предоставлении поддельной медсправки.

Стало известно также, что с 31 мая 2020 года на 31 мая 2021 года откладывается вступление в силу постановления, согласно которому автобусы, перевозящие детей, должны быть оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS. На год отложено требование к оснащению такой системой грузовиков, перевозящих опасные грузы.

Помимо этого, с 1 июля 2020 года на 1 февраля 2021 года отодвигается вступление в силу отдельных положений правил внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева поддержала перенос инициатив ГИБДД. По ее словам, с самого начала к реформе было много вопросов. По ее мнению, дополнительные полгода позволят ведомству улучшить новый регламент по приему экзаменов.

Шутылева отметила, что после указа президента РФ о прекращении рабочей деятельности из-за распространения коронавируса автошколы прекратили работу в очной форме. Если теоретические занятия проводятся дистанционно, то уроки вождения полностью прекращены. По ее мнению, необходимо рассмотреть возможность включения сферы подготовки водителей в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. В этой сфере работают около 6 тыс. организаций и более 100 тыс. педагогов, уточнила Шутылева.

Ранее Минэкономики инициировало разработку законопроекта, который откладывает запуск еще одной реформы - техосмотра (ТО). Предполагалось, что с июня 2020 года процедура ТО будет сопровождаться обязательной фотосъемкой и будут назначать новый штраф в размере 2 тыс. руб. для водителей за езду без ТО. В конце марта после принятых Госдумой поправок реформу перенесли на 2021–2022 годы из-за коронавируса.

Хроника коронавируса. Апрель.

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